– В матче с Ливерпулем ты разрывал. Гари Невилл говорил, что не хотел бы против тебя играть. А уже в мае тот же Невилл тебя прибивает, говорит: "Блин, он такой закостенелый, что с ним произошло?". Ты сам понимаешь, что с тобой случилось? Или ты просто был не готов так быстро перепрыгнуть этот уровень после УПЛ?

– Что нам об этом говорит? Будем ждать, когда Невилл еще раз переобуется. Ну я не понимаю. То есть, ты сегодня играешь хорошо – он говорит одно, играешь завтра плохо – он говорит другое. Каждый день он будет говорить новое.

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– Но таков и есть профессиональный спорт. Ты хорошо играешь – тебя хвалят, плохо играешь – тебя прибивают. Верно?

– Я не знаю, просто не понимаю. Если у меня есть любимый теннисист, он сегодня выиграл – я его поддерживаю, он завтра проиграл – я его поддерживаю. Могу быть зол на него или мне не понравилось, как он сыграл. Но никогда не буду что-либо публично, или писать комментарии, или говорить, что он мне больше не нравится, я его не поддерживаю. Ты должен определиться – ты за, против, что ты, где ты вообще?

Такие люди, болельщики, эксперты, по моему мнению, не очень ценятся, когда они каждый день переобуются. У них должно быть какое-то одно мнение, но могут говорить, что сегодня плохо сыграл, вчера – хорошо. Но мнение о футболисте или кого-нибудь не может так меняться.

Нужно подождать. Ты или веришь, или не веришь. Если ставишь крест – все больше не нужно поддерживать этого футболиста. Если веришь – верь до конца, – заявил Мудрик в интервью Бомбардир.

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