"Я тогда никому не жаловался и ничего не рассказывал. Мне писали "Хочу, чтобы ты умер", "Не попадайся мне на глаза." Много всего было вокруг этого матча, но не хочу это обсуждать.

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Ты впервые приезжаешь на такой стадион, как Эмирейтс, десятки тысяч человек на трибунах. Они тебя освистывают, хотя что я им сделал? Разве я был в их клубе, а потом перешел в Челси? Что я против них сделал? Тебя освистывают, кричат, светят лазером в глаза", – сказал Мудрик в интервью Бомбардир.

Напомним, украинского вингера долго связывали с Арсеналом, но в конце концов он оказался в Челси за 70+30 млн евро бонусами. Михаил рассказывает о встрече 2 мая, когда он отыграл 20 минут, но не помог "синим" избежать поражения 1:3.

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