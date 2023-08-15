– У матчі з Ліверпулем ти розривав. Ґарі Невілл казав, що не хотів би проти тебе грати. А вже у травні той же Невілл тебе прибиває, говорить: "Блін, він такий закляклий, що з ним сталося?". Ти сам розумієш, що з тобою сталося? Чи ти був просто не готовий так швидко перестрибнути цей рівень після УПЛ?

– Що нам про це каже? Будемо чекати, коли Невілл ще раз перевзується. Ну, я не розумію. Тобто ти сьогодні граєш добре – він каже одне, граєш завтра погано – він каже інше. Кожного дня він казатиме нове.

Мудрик отримував смертельні погрози від фанатів Арсенала: "Що я їм зробив?"

– Але таким і є професійний спорт. Ти добре граєш – тебе хвалять, погано граєш – тебе прибивають. Правильно?

– Я не знаю, просто не розумію. Якщо в мене є улюблений тенісист, він сьогодні виграв – я його підтримую, він завтра програв – я його підтримую. Можу бути злий на нього чи мені не сподобалося, як він зіграв. Але ніколи не буду щось публічно, чи писати коментарі, чи казати, що він мені більше не подобається, я його не підтримую. Ти повинен визначитися – за чи проти, що ти, де ти взагалі?

Такі люди, вболівальники, експерти, на мою думку, не дуже цінуються, коли вони кожного дня перевзуваються. У них повинна бути якась одна думка, але можуть казати, що сьогодні погано зіграв, вчора – добре. Але думка про футболіста чи кого-небудь не може так змінюватися.

Треба почекати. Ти або віриш, або не віриш. Якщо ставиш хрест – все, більше не треба підтримувати цього футболіста. Якщо віриш – вір до кінця, – заявив Мудрик в інтерв'ю Бомбардир.

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