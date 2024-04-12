Компани был дисквалифицирован на два матча после удаления в матче с Челси, которое заработал 30 марта. Он пропустит следующий матч своей команды против Брайтона, после чего сможет вернуться к работе в игре с Шеффилд Юнайтед – дисквалификация на второй матч носит условный характер. Об этом информирует ВВС.

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Напомним, что "виновником" удаления Компани в матче с Челси стал вингер "синих" Михаил Мудрик. Украинец заработал пенальти, который Компани счёл нечестным. Бельгиец громко возмущался судейским решением, за что и был изгнан из технической зоны. Помимо двухматчевого бана Венсан будет вынужден выплатить штраф в размере 10 тысяч фунтов стерлингов.

Компани признал свою вину и заявил, что наказание справедливо. "Я выразился слишком резко, чего не должен был делать", – отметил он.

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