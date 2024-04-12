Компані був дискваліфікований на два матчі після вилучення в матчі з Челсі, яке заробив 30 березня. Він пропустить наступний матч своєї команди проти Брайтона, після чого зможе повернутися до роботи в грі з Шеффілд Юнайтед – дискваліфікація на другий матч має умовний характер. Про це інформує ВВС.

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Нагадаємо, що "винуватцем" вилучення Компані в матчі з Челсі став вінгер "синіх" Михайло Мудрик. Українець заробив пенальті, який Компані визнав нечесним. Бельгієць голосно обурювався суддівським рішенням, за що і був вигнаний з технічної зони. Крім двоматчевого бану Венсан буде змушений виплатити штраф у розмірі 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Компані визнав свою провину і заявив, що покарання справедливе. "Я висловився занадто різко, чого не мав робити", – зазначив він.

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