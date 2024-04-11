"Мудрик определенно имеет потенциал стать великим игроком Челси в будущем. Каждый раз, когда он играет за сборную Украины, он главный человек на поле, главный герой.

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Я думаю, что в Челси он борется с тем фактом, что он не главный человек на поле, но у него есть правильный настрой. Он продемонстрировал стойкость в этом сезоне, потому что он определенно улучшается.

У него есть талант, навыки и способность стать важным игроком Челси. Чтобы найти правильный баланс в команде, иногда как игрок ты должен пожертвовать собственными талантами и больше поддерживать других.

Я думаю, что он мог бы иметь гораздо большее влияние на команду, если бы был немного расслабленным. Когда вы наблюдаете за его игрой, вы не можете не чувствовать, что этот игрок находится под давлением. Поэтому я думаю, что ему нужно найти способ справиться с этим психологическим давлением, и это поможет ему играть за Челси на том же уровне, на котором он выступает за сборную Украины", – цитирует Малуда Gambling Zonе.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 33 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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