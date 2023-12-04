"Это замечательный результат для нас, но очень нервные последние 10-15 минут. Это всегда тяжело, когда играете 10 на 11. Но горжусь нашими игроками.

Заработанный пенальти Мудриком в видеообзоре матча Челси – Брайтон – 3:2

Думаю, мы готовы к этому этапу АПЛ (речь о насыщенном декабре, в течение которого состоится сразу 6 туров, – прим.). Надеюсь, не будет травм. Некоторые игроки уже возвращаются после повреждений. У нас очень сильный состав. Думаю, мы готовы к этому месяцу.

Фанаты активизируются всякий раз, когда я получаю мяч? Это сильно помогает. Я ценю всю поддержку наших болельщиков, я их люблю. Спасибо за поддержку. Я стараюсь всегда делать все, что в моих силах", – сказал Мудрик в комментарии пресс-службе лондонцев.

Напомним, в матче 14-го тура АПЛ Челси на своем поле перестрелял Брайтон (3:2). Мудрик вышел в основе, провел на поле 81 минуту и заработал решающий пенальти, который четко реализовал Энцо Фернандес, принеся победу "синим".

Мудрик заработал пенальти на экс-звезде Ливерпуля и шокировал Де Дзерби – Челси перестрелял Брайтон в меньшинстве