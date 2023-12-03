"Пенсионеры" хотели реабилитироваться перед собственными фанами за позорное поражение от Ньюкасла. Почеттино провел сразу несколько смен в стартовом составе. Мудрик вышел с первых минут, а сенсационный Коул Палмер оказался на скамье запасных, говорят, из-за небольшого повреждения. Дисаси, Колвилл и Кайседо тоже вернулись в основу. Джеймс и Кукурелья пропускали матч из-за дисвалификации. Де Дзерби начинал без Митомы и Гроса.

Челси – Брайтон: составы и онлайн трансляция матча – сюрприз Мудрика для Де Дзерби

Хозяева начали острее, а Мудрик с Джексоном запороли два перспективных контрвыпада. Первый ошибся с передачей, хотя сразу подхватил мяч, а второй – проявил эгоизм, полез на нескольких соперников. В конце концов "синие" лишь увеличивали давление и заслуженно вышли вперед. Активный украинец классно открылся под заброс из глубины от Бадиашиля, подал на дальнюю и заработал угловой. Бадиашиль выиграл воздух, переправил на Энцо, а тот ударом головой с линии вратарской забил свой премьерный гол в АПЛ.

A sight to behold. pic.twitter.com/Tb8qwvPqHq — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 3, 2023

Аргентинец вскоре мог оформить дубль, однако бразильский центрбек Игр отчаянно бросился под мяч. Челси все же быстро удвоил преимущество благодаря очередному стандарту. Джексон и Бадиашиль фактически скопировали первый гол. Сенегалец после навеса с углового от Галахера нашел на дальней Колвила, забившего бывшей команде со второго этажа. Брайтон долго ничего не создавал, в составе "чаек" выделялся разве что технический Буонаноте, против которого чаще всего фолили.

На 39-й минуте активизировался Мудрик. Украинец уже на приеме технически обыграл Велтмана, проскочил еще одного соперника и из-за пределов штрафной пробил рядом с ближней штангой. Брайтон неожиданно сократил отставание еще до перерыва. Буонаноте блестяще выстрелил в правый от Санчеса угол.

Мудрик почти сразу мог организовать автогол для Игора, но Стил потащил рикошет от бразильца после прострела нашего вингера. Уже в конце первого тайма Галлахер подвел свою команду, получив вторую желтую за грубый фол против Гилмора. Однако отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе хозяев (2:1).

Conor Gallagher receives a second yellow and is sent off for this challenge on Billy Gilmour before halftime.



Chelsea are down to 10 men pic.twitter.com/3UoD8tik8x — ESPN FC (@ESPNFC) December 3, 2023 На старте второй половины Де Дзерби провел одновременно четыре (!) замены. На поле появились Митома, Жоау Педру, Милнер и Гросс. Брайтон давил, а Челси спокойно отбивался. Более того, на 61-й минуте "пенсионеры" провели образцовую контратаку с участием Стерлинга, Джексона и Мудрика, которая завершилась фолом Милнера на украинце. После просмотра видеоповтора Крэйг Поусон назначил пенальти. Украинец вырывался на свидание со Стилом, а экс-хавбек Ливерпуля отталкивал его руками. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Энцо, оформив дубль.

ENZO FERNANDEZ BRACE FOR CHELSEA!!



Mykhailo Mudryk won a penalty after VAR determined James Milner fouled him in the box, and Fernandez scored the penalty.



What a game he's having pic.twitter.com/PkuaJbxAmk — ESPN FC (@ESPNFC) December 3, 2023

Брайтон контролировал мяч почти 80% игрового времени, однако на завершающей стадии у "чаек" были серьезные проблемы. Подопечные Де Дзерби банально не могли разыграть большинство: Митома заигрывался, Гилмор стрелял выше ворот. Челси защищался компактно и организованно. Мудрик покинул поле на 81-й минуте, уступив место Армандо Броя. Жоау Педру вернул интригу на 90+2, замкнув подачу с углового, но на больше команде Де Дзерби не хватило времени. Несмотря на 14 минут. Поусон, в частности, просматривал эпизод с возможным пенальти Колвила, однако защитник "синих" сыграл головой. Челси в итоге поднялся на 10 строчку (19 очков), Брайтон находится на восьмом месте (22).

Украинец стал одним из лучших, заработав пенальти и создав несколько опасных моментов у ворот Стила. Аналитический портал Sofa Score поставил ему невысокие, на первый взгляд, 6,7 балла. Однако и Джексон, и Стерлинг, и Кайседо получили более низкие оценки. В активе украинца два успешных обыгрыша, по одному перехвату и отбору, 67% точности передач и классный удар после роскошных индивидуальных действий.

Фанаты Челси тоже положительно оценили выступление Михаила:

"Это не самое лучшее, что я когда-либо видел от Мудрика, но он сделал разницу, когда это было важно, и это все, что имеет значение".