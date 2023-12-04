"Це чудовий результат для нас, але дуже нервові останні 10-15 хвилин. Це завжди важко, коли граєте 10 на 11. Але пишаюся нашими гравцями.

Зароблений пенальті Мудриком у відеоогляді матчу Челсі – Брайтон – 3:2

Думаю, ми готові до цього етапу АПЛ (мова про насичений грудень, протягом якого відбудеться одразу 6 турів, – прим.). Сподіваюся, не буде травм. Деякі гравці вже повертаються після пошкоджень. У нас дуже сильний склад. Думаю, ми готові до цього місяця.

Фани активізовуються щоразу, коли я отримую м'яч? Це сильно допомагає. Я ціную всю підтримку наших уболівальників, я їх люблю. Дякую за підтримку. Я намагаюся завжди робити все, що в моїх силах", – сказав Мудрик у коментарі прес-службі лондонців.

Нагадаємо, у матчі 14-го туру АПЛ Челсі на своєму полі перестріляв Брайтон (3:2). Мудрик вийшов в основі, провів на полі 81 хвилину і заробив вирішальний пенальті, який чітко реалізував Енцо Фернандес, принісши перемогу "синім".

Мудрик заробив пенальті на екс-зірці Ліверпуля і шокував Де Дзербі – Челсі перестріляв Брайтон у меншості