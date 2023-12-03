Челси обыграл Брайтон (3:2) в 14 туре чемпионата Англии 2023/24. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Михаил Мудрик оказался в стартовом составе на игру против команды Де Дзерби. Шанс отличиться у украинца возник на 39 минуте, когда он классно обыграл соперника и пробил из-за пределов штрафной. Впрочем, мяч пролетел мимо ворот.

Мудрик заработал пенальти на экс-звезде Ливерпуля и шокировал Де Дзерби – Челси перестрелял Брайтон в меньшинстве

Свой вклад Мудрик в победу сделал. Он сумел заработать пенальти на 64 минуте, который удачно реализовал Фернандеш. Этот гол и стал победным для Челси.

Лондонцы сейчас находятся на 10 строчке с 19 баллами. Брайтон занимает восьмое место, имея в своем активе 22 очка.