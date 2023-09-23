"Мудрик все еще может реализоваться в Челси": экс-форвард сборной Англии назвал условие для прогресса украинца
Бывший нападающий Ливерпуля и сборной Англии Стэн Коллимор встал на защиту Михаила Мудрика.
"Не забывайте, что это молодой игрок, который сыграл лишь 44 игры за донецкий Шахтер, прежде чем Челси подписал его почти за 90 миллионов фунтов.
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Некоторые игроки могут оправдать ажиотаж, другие – нет, и пока что Мудрик потерпел огромную неудачу. Он все еще может реализовать свой потенциал – ему всего 22 года, но он должен сыграть больше матчей, прежде чем Челси сможет рассчитывать, что он станет их основным левым вингером. Он просто слишком неопытен", – цитирует Коллимора Vince.
Напомним, в 21-м матче за Челси Мудрик отметился лишь двумя ассистами, чем вызвал волну хейта от болельщиков "синих". СМИ уже начали отправлять украинца в аренду, подыскивая ему коллектив, в котором он смог бы полностью раскрыть свой потенциал.
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