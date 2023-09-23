"Не забывайте, что это молодой игрок, который сыграл лишь 44 игры за донецкий Шахтер, прежде чем Челси подписал его почти за 90 миллионов фунтов.

Мудрик рискует покинуть Челси до конца сезона – уже есть претенденты на украинца

Некоторые игроки могут оправдать ажиотаж, другие – нет, и пока что Мудрик потерпел огромную неудачу. Он все еще может реализовать свой потенциал – ему всего 22 года, но он должен сыграть больше матчей, прежде чем Челси сможет рассчитывать, что он станет их основным левым вингером. Он просто слишком неопытен", – цитирует Коллимора Vince.

Напомним, в 21-м матче за Челси Мудрик отметился лишь двумя ассистами, чем вызвал волну хейта от болельщиков "синих". СМИ уже начали отправлять украинца в аренду, подыскивая ему коллектив, в котором он смог бы полностью раскрыть свой потенциал.

Мудрик бушует из-за Почеттино и получил неожиданных союзников – Челси погрузился в 90-е, а такого от украинца не ожидали