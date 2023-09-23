"Не забуваймо, що це молодий гравець, який зіграв лише 44 гри за донецький Шахтар, перш ніж Челсі підписав його майже за 90 мільйонів фунтів.

Мудрик ризикує покинути Челсі до кінця сезону – вже є претенденти на українця

Деякі гравці можуть виправдати ажіотаж, інші – ні, і поки що Мудрик зазнав величезної невдачі. Він все ще може реалізувати свій потенціал – йому лише 22 роки, але він має зіграти більше матчів, перш ніж Челсі зможе розраховувати, що він стане їхнім основним лівим вінгером. Він просто надто недосвідчений", – цитує Коллімора Vince.

Нагадаємо, у 21-му матчі за Челсі Мудрик відзначився лише двома асистами, чим викликав хвилю хейту від вболівальників "синіх". ЗМІ вже почали спроваджувати українця в оренду, підшуковуючи йому колектив, в якому він зміг би повністю розкритися.

Мудрик бушує через Почеттіно й отримав несподіваних союзників – Челсі занурився в 90-ті, а такого від українця не чекали