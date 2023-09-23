"Мудрик все ще може реалізувати свій потенціал в Челсі": екс-форвард збірної Англії назвав умову для прогресу українця
Колишній нападник Ліверпуля та збірної Англії Стен Коллімор став на захист Михайла Мудрика.
"Не забуваймо, що це молодий гравець, який зіграв лише 44 гри за донецький Шахтар, перш ніж Челсі підписав його майже за 90 мільйонів фунтів.
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Деякі гравці можуть виправдати ажіотаж, інші – ні, і поки що Мудрик зазнав величезної невдачі. Він все ще може реалізувати свій потенціал – йому лише 22 роки, але він має зіграти більше матчів, перш ніж Челсі зможе розраховувати, що він стане їхнім основним лівим вінгером. Він просто надто недосвідчений", – цитує Коллімора Vince.
Нагадаємо, у 21-му матчі за Челсі Мудрик відзначився лише двома асистами, чим викликав хвилю хейту від вболівальників "синіх". ЗМІ вже почали спроваджувати українця в оренду, підшуковуючи йому колектив, в якому він зміг би повністю розкритися.
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