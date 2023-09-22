Челси не настроен давать Михаилу Мудрику слишком много времени, чтобы проявить себя.

Лондонский клуб ищет варианты для развития 22-летнего вингера за пределами Стемфорд Бридж, утверждает Fichajes.

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Самый вероятный сценарий – аренда на вторую половину сезона. Челси надеется, что в другом клубе Мудрик получит больше игрового времени и вернет уверенность времен Шахтера. Источник уверяет, что уже есть несколько претендентов на "одолжение" украинца. Челси якобы даже готов рассмотреть окончательную продажу, если в конце сезона за вингера предложат достойную компенсацию.

Напомним, в январе этого года "синие" заплатили Шахтеру за Мудрика 70 млн+30 млн евро бонусами. Статистика откровенно не впечатляет – 2 ассиста в 21 матче за лондонцев. Действующий контракт Михаила рассчитан до лета 2031 года.

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