Футболисты Челси устроили приятную неожиданность для больных детишек в одной из больниц Лондона.

Михаил Мудрик вместе с одноклубниками Конором Галлахером, Бенуа Бадиашилем и Джордже Петровичем посетили больницу C&W Hospital в Лондоне накануне Рождества, сообщает Instagram Челси.

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Футболисты подарили детям клубную атрибутику, в частности мячи и футболки, а также сделали фото на память. Добавим, что Челси – не единственный клуб, который откликнулся на благотворительную встречу. В профиле Chelwestft (аккаунт этого госпиталя) можно увидеть фотографии с игроками Фулхэма и Брентфорда.

Уже вскоре Челси вернется и на футбольное поле – 24 декабря лондонцы сыграют поединок АПЛ против Вулверхэмптона (начало в 15:00).

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