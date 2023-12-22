Футболісти Челсі влаштували приємну несподіванку для хворих діточок в одній з лікарень Лондона.

Мудрик разом з одноклубниками у C&W Hospital / Instagram Челсі

Михайло Мудрик разом з одноклубниками Конором Галлахером, Бенуа Бадіашилем та Джордже Петровічем відвідали лікарню C&W Hospital у Лондоні напередодні Різдва, повідомляє Instagram Челсі.

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Футболісти подарували дітям клубну атрибутику, зокрема м'ячі та футболки, а також зробили фото на згадку. Додамо, що Челсі – не єдиний клуб, який відгукнувся на благодійну зустріч. У профілі Chelwestft (акаунт цього шпиталю) можна побачити світлини з гравцями Фулхема та Брентфорда.

Вже незабаром Челсі повернеться і на футбольне поле – 24 грудня лондонці зіграють поєдинок АПЛ проти Вулверхемптона (початок о 15:00).

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