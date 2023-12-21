Четыре английских клуба, девять испанских, три итальянских и два немецких отказались участвовать в фарсе имени Флорентино Переса.

В четверг, 21 декабря, Суд Европейского Союза постановил о том, что УЕФА и ФИФА не могут монополизировать европейский футбол и запрещать топ-клубам создавать собственную лигу. Однако не все топ-клубы позитивно восприняли эту новость.

"Решение суда ЕС ничего не меняет": президент ФИФА не боится конкуренции с Суперлигой

Под конец дня образовался длинный список "отказников" от так называемой Суперлиги. Его возглавили Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси, Атлетико, Бавария, Боруссия Д, ПСЖ, Рома и Интер.

Также категорическое "против" потенциально нового турнира высказались Тоттенхэм, Селтик, Порту, Севилья, Валенсия, Реал Сосьедад, Кадис, Леванте, Вальядолид, Гранада, Вильярреал, Монако, Аталанта и Фейеноорд. В Украине первым "отказником" от Суперлиги стали львовские Карпаты.

Суд ЕС принял официальное решение в пользу Суперлиги – УЕФА и ФИФА проиграли скандальное дело