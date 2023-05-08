Накануне украинский легионер Челси Михаил Мудрик посетил финал теннисного турнира ATP 1000 в Мадриде между Карлосом Алькарасом и Ян-Леннардом Штруффом с призовым фондом 7 652 174 долларов.

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Вместе с украинцем на трибунах был замечен также форвард Челси Жоау Фелиш, защитник Атлетико Серхио Регилон и легендарный нападающий Реала Рауль. К слову, победу на турнире второй раз подряд праздновал Алькарас, обыграв соперника в трех сетах.

Напомним, в субботу, 6 мая, Челси наконец-то прервал 7-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ, одолев Борнмут (3:1). Мудрик вышел в осонове и провел на поле 63 минуты, записав себе в пассив желтую карточку.

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