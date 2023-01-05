В одном из пабликов фанатов Арсенала опубликовали мем, в котором Мудрика изобразили за решеткой, добавив на фоне эмблему Шахтера и флаг Украины.

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Интересно, что Михаил поставил ругательство этому посту, что свидетельствует о желании игрока поскорее покинуть Шахтер ради перехода в Арсенал.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей, оформив 10 голов и 8 ассистов. Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года. Интересно, что Челси будто бы готов вмешаться в борьбу за Михаила Мудрика, если Арсенал не сможет договориться с Шахтером.

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