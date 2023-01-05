В одному з пабліків Арсенала опублікували мем, в якому Мудрика зобразили за ґратами, додавши на фоні емблему Шахтаря та прапор України.

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Цікаво, що Михайло поставив лайк цьому посту, що свідчить про бажання гравця пошвидше покинути Шахтар заради переходу в Арсенал.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів. Його контракт з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року. Цікаво, що Челсі нібито готовий втрутитися в боротьбу за Михайла Мудрика, якщо Арсенал не зможе домовитися з Шахтарем.

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