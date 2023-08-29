По мнению британского инсайдера под ником AFCAMDEN, 22-летний вингер сборной Украины имел шанс таки перебраться в ряды "канониров" даже после того, как Арсенал проиграл борьбу Челси зимой. Мол, "синие" были готовы летом 2023 года обменять экс-лидера Шахтера на Эмиля Смита-Роу. Молодой полузащитник феерил с молодежной сборной Англии U-21 на Евро-2023. Его 2 гола и ассист помогли добыть золото.

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Однако в Арсенале 23-летний левый вингер (может также закрыть позицию десятки и центрального хавбека) с началом сезона отыграл лишь 4 минуты в Суперкубке против Манчестер Сити. Смит-Роу после двух многообещающих сезонов, когда забил 15 голов и отдал 9 ассистов, из-за травм провел лишь 161 минуту в АПЛ 2022/23. Все равно успел отметиться двумя голевыми пасами, но Артета на него не рассчитывал.

Арсенал надеется покрыть часть своих значительных трансферных расходов (примерно 235 миллионов евро) в частности благодаря трансферу Эмиля уже летом. Однако "пушкари" не хотели бы продавать своего воспитанника в ряды конкурентов, одним из которых считают Челси, сообщают сразу несколько источников. Кроме того, Арсенал ждет предложения, от которого невозможно отказаться. "Синие" же готовы были включить в сделку своих игроков.

Как убеждает AFCAMDEN, одним из таких футболистов на обмен мог стать Мудрик. Однако Арсенал отклонил данное предложение. Одной из причин желания Челси попрощаться с Михаилом источник называет якобы недисциплинированность нашего легионера: "Им нравится Смит-Роу, на что накладываются проблемы с дисциплиной Мудрика. Челси делал запрос по обмену украинца на Эмиля на прошлой неделе, но получил ответ "нет". Мне импонирует его профиль (стремительный футболист), однако шумиха относительно его дисциплины беспокоит".

Отметим, что Челси уже потратил 417 миллионов евро этим летом, а общие расходы под руководством Тода Боули составляют более 1 миллиарда. Тем не менее лондонский клуб не сбавляет трансферных оборотов и до сих пор находится в поисках усиления линии атаки. Обменом Смита-Роу на Мудрика Арсенал мог бы отомстить "синим", которые в последний момент за более 70 миллионов евро увели украинца, который был выбором Артеты №1 на позицию левого вингера. В итоге "канониры" приобрели Лео Троссара, который довольно продуктивно подменяет основного Габриэла Мартинелли.

Если даже бельгиец сейчас получает немного игрового времени, то Мудрик столкнулся бы с еще большей конкуренцией в Арсенале. Фанаты лондонцев желают мести со своей стороны, а как вариант этого – закрыть едва ли не бесплатно трансфер футболиста сборной Украины: "Если Челси даст 70 миллионов за Смита-Роу, это было бы безжалостно. Любая сумма меньше 70 – это просто шутка. Вы даете нам Мудрика, мы вам ЭСР". Портал Football.London считает, что Михаил вместе с Чалобой, которого пытается подписать Тухель в Баварию, и Кукурельей (Манчестер Юнайтед уже сделал официальное предложение по Марку) имеет все шансы заинтересовать Арсенал.

An Arsenal swap deal for Chelsea to sign Smith Rowe....? https://t.co/dKwHL2QuNo — Chelsea FC News (@Chelsea_FL) August 29, 2023

"После всего, что произошло за январское трансферное окно в саге Михаила Мудрика, подписание игрока сборной Украины в Арсенал спустя семь месяцев после того, как он выбрал вместо него Челси, кажется почти немыслимым. Однако это вовсе не исключено, и некоторые болельщики "канониров" не будут против обмена. "Синие" также могут думать, что они получают лучший конец сделки со Смитом-Роу как проверенным игроком Премьер-лиги и Мудриком, который только пытается произвести сильное впечатление в течение своего первого года на Стэмфорд Бридж", – отмечает Киран Хорн.

Last week Chelsea enquired about a swap deal for Emile Smith Rowe in return for Mykhailo Mudryk (@AFCAMDEN). Arsenal

Declined the offer. Would you take it? ️ pic.twitter.com/ZLfLKHrIIt — Gooner Chris (@ArsenalN7) August 29, 2023

Трансферы игроков между Арсеналом и Челси в прошлые годы были не таким и редким явлением. В частности, в 2006 году Эшли Коул перешел из рядов "канониров" в "синих" в обмен на Уильяма Галласа и доплату в размере 5 миллионов – фунтов. Этим летом Челси за 75 миллионов евро покинул Кай Хаверц, который пока не смог показать свой лучший футбол. Можно вспомнить и трансферы Петра Чеха, Давида Луиса, Виллиана, Оливье Жиру и Жоржиньо.

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