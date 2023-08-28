Очередной тур АПЛ подарил выступления двух украинских легионеров, но на этом интересное не заканчивается.

Илья Забарный получил положительные отзывы за матч против Тоттенхэма, хотя это и не спасло Борнмут от поражения. Зинченко отыграл 35 минут в ничейном дерби с Фулхэмом – к защитнику Арсенала есть претензии.

У Михаила Мудрика ситуация особенная. Вингер Челси вообще пропустил матч против Лутона из-за травмы, но в который раз разгневал фанов. Подробно об этих событиях в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Довбик получил первую порцию критики от испанских СМИ, или Как Цыганкова спасали от одичавшего серба