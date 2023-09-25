Бруно Салтор больше не входит в тренерский штаб "синих", утверждает The Telegraph.

Почеттино готовится говорить с владельцами Челси после третьей подряд неудачи – вылет ближе, чем зона ЛЧ

Испанец приходил в Челси вместе с Грэмом Поттером в сентябре прошлого года. Когда главного тренера досрочно уволили, Салтор остался и даже провел матч против Ливерпуля (0:0) в статусе временно исполняющего обязанности. Затем он помогал Фрэнку Лэмпарду и новому постоянному тренеру Маурисио Почеттино. Впрочем, сотрудничество с аргентинцем длилось всего 4 месяца. Челси пока не делал официальных объявлений по отходу Салтора, хотя уже выплатил 42-летнему специалисту всю зарплату до конца сезона.

Комада Михаила Мудрика набрала всего очко в последних трех турах АПЛ и идет на 14-й строчке. До зоны ЛЧ 9 пунктов, а вот до зоны вылета 4.

АПЛ: Челси проиграл еще и Астон Вилле дома – Мудрик создал момент матча, но стал жертвой удаления, провалы новичков