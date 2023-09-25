Бруно Салтор більше не входить до тренерського штабу "синіх", стверджує The Telegraph.

Почеттіно готується говорити з власниками Челсі після третьої поспіль невдачі – виліт ближче, ніж зона ЛЧ

Іспанець приходив до Челсі разом з Гремом Поттером у вересні минулого року. Коли головного тренера достроково звільнили, Салтор залишився і навіть провів матч проти Ліверпуля (0:0) у статусі тимчасового виконувача обов'язків. Потім він допомагав Френку Лемпарду та новому постійному тренеру Маурісіо Почеттіно. Втім, співпраця з аргентинцем тривала всього 4 місяці. Челсі поки не робив офіційних оголошень щодо відходу Салтора, хоча вже виплатив 42-річному фахівцю всю зарплатню до кінця сезону.

Додамо, що комада Михайла Мудрика набрала всього очко в останніх трьох турах АПЛ і йде на 14-й сходинці. До зони ЛЧ 9 пунктів, а от до зони вильоту 4.

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