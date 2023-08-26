Михаил Мудрик даже не выходя на поле умудряется устанавливать новые достижения.

Полузащитник Челси Михаил Мудрик получил новую карточку FUTTIES в футбольном симуляторе FIFA 23.

Звезда Челси стал почетным гражданином города в Харьковской области

Общий показатель 22-летнего игрока достиг 97, сделав вингера лондонцев новым самым рейтинговым украинцем в FIFA.

К слову, недавно в футбольном симуляторе появилась карточка Андрея Шевченко (Cover Star Icon) с рейтингом 96 – это было рекордом среди наших земляков за всю историю серии FIFA.

Напомним, в январе 2023-го Мудрик перешел из Шахтера в Челси за 100 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории Украины. Накануне ему было присвоено звание почетного гражданина города Красноград.

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