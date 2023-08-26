Михайло Мудрик навіть не виходячи на поле примудряється встановлювати нові досягнення.

Півзахисник Челсі Михайло Мудрик отримав нову картку FUTTIES у футбольному симуляторі FIFA 23.

Зірка Челсі став почесним громадянином міста у Харківській області

Загальний показник 22-річного гравця сягнув 97, зробивши вінгера лондонців новим найрейтинговішим українцем у FIFA.

До слова, нещодавно у футбольному симуляторі з'явилася картка Андрія Шевченка (Cover Star Icon) з рейтингом 96 – це було рекордом серед наших земляків за всю історію серії FIFA.

Нагадаємо, у січні 2023-го Мудрик перейшов з Шахтаря у Челсі за 100 млн євро, ставши найдорожчим футболістом в історії України. Напередодні йому було присвоєння звання почесного громадянина міста Красноград.

Заміна Мудрику знайдена в Києві, Динамо – чемпіон, якого засуджують, а українці спалили 40 мільйонів і здивували турків