Мудрик став найрейтинговішим українським футболістом у FIFA – вінгер Челсі обійшов Шевченка
Михайло Мудрик навіть не виходячи на поле примудряється встановлювати нові досягнення.
Півзахисник Челсі Михайло Мудрик отримав нову картку FUTTIES у футбольному симуляторі FIFA 23.
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Загальний показник 22-річного гравця сягнув 97, зробивши вінгера лондонців новим найрейтинговішим українцем у FIFA.
До слова, нещодавно у футбольному симуляторі з'явилася картка Андрія Шевченка (Cover Star Icon) з рейтингом 96 – це було рекордом серед наших земляків за всю історію серії FIFA.
Нагадаємо, у січні 2023-го Мудрик перейшов з Шахтаря у Челсі за 100 млн євро, ставши найдорожчим футболістом в історії України. Напередодні йому було присвоєння звання почесного громадянина міста Красноград.
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