Вингер Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик может получить шанс проявить себя в АПЛ.

Прошлым летом на 21-летнего украинца охотились несколько европейских клубов, но Шахтер отклонил все предложения. Однако яркая игра Мудрика в Лиге чемпионов и в дальнейшем делает игрока желанной трансферной целью для представителей топ-чемпионатов.

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Уже зимой Ньюкасл настроен осуществить очередную попытку подписать игрока Шахтера, утверждает Football Insider. По информации источника, в приглашении Мудрика заинтересован лично наставник самого богатого клуба мира Эдди Хау. "Сороки" понимают, что придется заплатить солидную сумму, ведь летом дончан не убедили предложения даже в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Михаил провел за "горняков" 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с "горняками" действует до конца 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

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