Вінгер Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик може отримати шанс проявити себе в АПЛ.

Минулого літа на 21-річного українця полювали кілька європейських клубів, але Шахтар відхилив усі пропозиції. Проте яскрава гра Мудрика в Лізі чемпіонів і надалі робить гравця бажаною трансферною ціллю для представників топ-чемпіонатів.

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Вже взимку Ньюкасл налаштований здійснити чергову спробу підписати гравця Шахтаря, стверджує Football Insider. За інформацією джерела, у запрошенні Мудрика зацікавлений особисто наставник найбагатшого клубу світу Едді Хау. "Сороки" розуміють, що доведеться заплатити солідну суму, адже влітку донеччан не переконали пропозиції навіть у 30 мільйонів євро.

У поточному сезоні Михайло провів за "гірників" 5 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі. Його контракт з "гірниками" чинний до кінця 2026 року, а портал Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

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