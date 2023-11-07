Вингер Челси не слишком удачно вышел на замену в матче с Тоттенхэмом, потому что, вероятно, больше думал о Instagram.

Мудрик сам лишил себя легкого гола в пустые ворота – рассеянность украинца не оставила партнеру выбора

Мудрик поставил лайк российской модели Виолетте Берт (настоящая фамилия Грачева), которая похвасталась своим отдыхом в Париже. Также украинец оставил комментарий "Встретимся на мосту", на что Берт оперативно ответила эмодзи закрытой замковой колодки. Доподлинно неизвестно, что было сакральным содержанием этого мини-диалога.

Добавим, что у Грачевой уже есть опыт отношений с футболистами. Она несколько лет встречалась с норвежцем Матиасом Норманном, который сбежал из Москвы, испугавшись атак украинских дронов. В профиле Виолетты на 629 тысяч подписчиков гордо стоят флаги России, Британии и ОАЭ.

Челси нанес Тоттенхэму первое поражение – 5 отмененных голов, 2 удаления "шпор", камбек Мудрика и хет-трик Джексона.