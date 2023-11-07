Михайло Мудрик ризикує створити ще одну незручну ситуацію через активність у соцмережах.

Вінгер Челсі не надто вдало вийшов на заміну в матчі з Тоттенхемом, бо, ймовірно, більше думав про Instagram.

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Мудрик поставив лайк російській моделі Віолетті Берт (справжнє прізвище Грачова), яка похизувалася своїм відпочинком у Парижі. Також українець залишив коментар "Зустрінемось на мосту", на що Берт оперативно відповіла емодзі закритої замкової колодки. Достеменно невідомо, що було сакральним змістом цього міні-діалогу.

Додамо, що Грачова вже має досвід стосунків з футболістами. Вона кілька років зустрічалася з норвежцем Матіасом Норманном, який втік з Москви, злякавшись атак українських дронів. У профілі Віолетти на 629 тисяч підписників гордо стоять прапори Росії, Британії та ОАЕ.

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