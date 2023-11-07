"Я мечтал об этом с юности и воплотил это в жизнь. Я очень счастлив. Это мой первый хет-трик. Был очень напряженный матч, ради такого мы играем в футбол. Я часто забегал за спины защитников Тоттенхэма, но их вратарь меня удивил, он быстрый! Возможно, мы могли забить еще три гола, если бы не он.

Мудрик не дождался паса от жадного автора хет-трика: видеообзор матча Тоттенхэм – Челси – 1:4

Перед третьим голом я на самом деле хотел отдать пас на Михаила Мудрика, но заметил, что он находится в офсайде. Поэтому решил завершать сам и в конце концов оформил хет-трик", – заявил Джексон в комментарии пресс-службе Челси.

Сенегалец с 5 голами стал лучшим бомбардиром "синих" в АПЛ, а Мудрик может похвастаться лишь 2 точными ударами.

Челси нанес Тоттенхэму первое поражение – 5 отмененных голов, 2 удаления "шпор", камбек Мудрика и хет-трик Джексона.