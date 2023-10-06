"Мудрик и Кайседо в составе. Позже решим, есть ли у них шансы выйти в старте.

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Мудрик прогрессирует, как и все игроки. У каждого футболиста есть индивидуальные обстоятельства. За эти три месяца мы стараемся помочь, научить их. Это большая работа — попытаться понять каждого и применить то, что, по нашему мнению, может помочь человеку добиться успеха", – приводит слова Почеттино Football London.

Напомним, Мудрик четыре матча подряд начинал со старта, а в прошлом туре против Фулхэма (2:0) наконец-то отличился дебютным голом за Челси. Украинец получил микротравму, которая и ставит под сомнение продолжение серии в завтрашней игре против Бернли в 17:00.

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