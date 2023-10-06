"Мудрик і Кайседо у складі. Пізніше вирішимо, чи мають вони шанси вийти у старті.

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Мудрик прогресує, як і всі гравці. Кожен футболіст має індивідуальні обставини. За ці три місяці ми намагаємося допомогти, навчити їх. Це велика робота — спробувати зрозуміти кожного і застосувати те, що, на нашу думку, може допомогти людині досягти успіху", – наводить слова Почеттіно Football London.

Нагадаємо, Мудрик чотири матчі поспіль починав зі старту, а в минулому турі проти Фулхема (2:0) нарешті відзначився дебютним голом за Челсі. Українець зазнав мікротравми, яка і ставить під сумнів продовження серії у завтрашній грі проти Бернлі о 17:00.

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