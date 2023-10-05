Антверпен оформил комфортное преимущество еще в первом тайме, но Шахтер во второй половине сумел перевернуть игру и вырвать победу. После перерыва "горняки" включили более мощный прессинг, что и позволило совершить камбэк.

Ван Леувен на этот раз решил не экспериментировать и довериться Сикану на позиции центрфорварда, а также предоставить шанс Дмитрию Крыськиву. Фанаты Антверпена уже назвали своих любимцев "худшей командой ЛЧ" – об этом свидетельствует разница голов 2:8. Судаков, которого считают самой большой звездой Шахтера, после ухода Мудрика, сыграл на неродной позиции, что помешало продемонстрировать Георгию свои лучшие качества. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".