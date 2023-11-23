Челси включился в борьбу за Кварацхелию, сообщает ESPN. Наполи оценивает грузина в 100 миллионов евро и ведет переговоры по новому контракту.

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22-летний Хвича вписывается в общую стратегию Челси по приобретению самых талантливых молодых футболистов. Однако клуб должен учитывать финансовый фэйр-плей. Бюджет клуба будет зависеть от того, в какой еврокубок удастся выйти.

Кварацхелия играет на позиции левого вингера, которую в Челси закрывает Мудрик. Грузин по стилю похож на Михаила – его сильные стороны это скорость, дриблинг и игра один в один. Потому конкуренция для украинца вырастет.

Хвича перешел в Наполи прошлым летом, мгновенно засиял и помог Наполи выиграть Скудетто. В сезоне-2022/23 он имел 14+14 по системе гол+пасс. В сезоне-2023/24 грузин забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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