Челсі увімкнувся в боротьбу за Кварацхелію, повідомляє ESPN. Наполі оцінює грузина в 100 мільйонів євро та веде переговори щодо нового контракту.

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22-річний Хвіча вписується в загальну стратегію Челсі з придбання найталановитіших молодих футболістів. Однак клуб мусить враховувати фінансовий фейр-плей. Бюджет клубу буде залежати від того, в який єврокубок вдасться вийти.

Кварацхелія грає на позиції лівого вінгера, яку в Челсі закриває Мудрик. Грузин за стилем схожий на Михайла – його сильні сторони це швидкість, дриблінг і гра один в один. Тому конкуренція для українця зросте.

Хвіча перейшов у Наполі минулого літа та миттєво засяяв, допомігши Наполі виграти Скудетто. У сезоні-2022/23 він мав 14+14 за системою гол+пас. У сезоні-2023/24 грузин забив 3 голи і віддав 4 асисти.

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