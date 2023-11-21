Сборная Украины разошлась миром с Италией (0:0), не сумев получить прямую путевку на Евро-2024. После игры разгорелся скандал из-за контроверсионного решения главного судьи не назначить пенальти за падение Мудрика в штрафной соперника.

Главной темой обсуждения стал эпизод с неназначенным пенальти на Мудрике на последних минутах. Большинство мировых СМИ трубят об ограблении Украины, но в негативном плане против "сине-желтых" сыграл сам Михаил, который слишком много "нырял". Возможно, из-за этого Хесус Хиль Мансано и не решился назначить 11-метровый.

Хватало и других тем для обсуждений. Так, проблемной позицией у сборной Украины стал правый фланг обороны – Конопля регулярно проигрывал в скорости Кьезе. Порой не лучшие решения принимал Судаков, который порой замедлял атаки "сине-желтых". А Довбик вынужденно был незаметным на поле, хотя показывал классное взаимодействие с Цыганковым. Обо всем этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

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