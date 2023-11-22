В самой популярной лиге мира решили провести языковой ликбез.

Пресс-служба Английской Премьер-лиги накануне старта очередного тура (после паузы на матчи сборных) решила еще раз напомнить болельщикам, как правильно звать их любимцев.

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Из-за того, что сейчас в высшем дивизионе чемпионата Англии играет сразу 65 представителей разных стран, Ассоциация выпустила видеоролик, в котором футболисты и тренеры четко произносят свои имена и фамилии.

В перечень из 35-ти игроков попали сразу трое украинцев. И если Илья Забарный и Егор Ярмолюк не имели проблем с произношением, то Мудрик вместо "Михаил" назвал себя "Микайло".

Кроме футболистов, попросили не искажать свои фамилии также наставник Борнмута Андони Ираола и коуч Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

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