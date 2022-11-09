Украинский вингер Михаил Мудрик все ближе к переезду на Туманный Альбион.

Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик провел переговоры с Арсеналом по поводу будущего сотрудничества, сообщает talkSPORT.

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По информации источника, переговоры названы положительными. Также сообщается, что трансфер Мудрика состоится в январе следующего года.

Напомним, за украинцем выстроилась огромная очередь из топ-клубов Европы, а Шахтер серьезным ценником на своего игрока пытается отсеять финансовых неудачников.

К слову, в текущем сезоне Михаил провел за Шахтер 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

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