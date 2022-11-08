"Канониры" продолжают внимательно следить за ситуацией 21-летнего вингера Шахтера и рассматривают возможность приобрести его зимой, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Арсенал имеет отличные контакты с окружением Мудрика, который и сам публично заявлял о своем желании переехать на Эмирейтс. Впрочем, договориться с Шахтером в январе будет не так просто. После удачного выступления в ЛЧ "горняки" хотят выручить за вингера 60-65 млн фунтов. Если кто-то решится заплатить столько, то это станет рекордом дончан и всей УПЛ. Пока эти планки удерживает Фред, за которого МЮ отдал 50 млн фунтов летом 2018 года.

Отметим, что Мудрик в текущем сезоне сыграл 14 матчей за Шахтер во всех турнирах, отличившись 7 голами и 7 ассистами. Контракт вингера с "горняками" рассчитан до конца 2026 года, но уже появляются слухи о желании клуба продлить соглашение.

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