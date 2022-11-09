Український вінгер Михайло Мудрик все ближчий до переїзду на Туманний Альбіон.

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик провів переговори з Арсеналом щодо майбутньої співпраці, повідомляє talkSPORT.

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За інформацією джерела, перемовини названі позитивними. Також повідомляється, що трансфер Мудрика відбудеться у січні наступного року.

Нагадаємо, за українцем вишикувалась величезна черга з топ-клубів Європи, а Шахтар серйозним цінником на свого гравця намагається відсіяти фінансових невдах.

До слова, у поточному сезоні Михайло провів за Шахтар 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 7 результативних передач.

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