"Для дончан это нормальный жребий. Увидим, как они будут выглядеть позже, ближе к матчам с французами. Ведь если Шахтер продаст Мудрика, то этот факт тоже будет иметь значение.

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Немало шума было вокруг этого парня: мол, он уже стоит 100 миллионов евро. Но это, на мой взгляд, очень много. Дай Бог, чтобы донецкий клуб продал его за 25-30 миллионов.

Впрочем, вернемся к Ренну. Повторюсь: это нормальный соперник, и я думаю, что пройти его Шахтеру по силам. Мы видели Ренн по поединкам с Динамо – это хорошая команда. В чемпионате Франции она делит третье-четвертое места, что свидетельствует о ее высоком уровне. Учитывая, что Шахтер должен встретиться с Ренном во второй половине февраля, время для того, чтобы тренерский штаб "горняков" изучил соперника самым тщательным образом, еще есть.

Вполне возможно, что Игор Йовичевич поговорит об особенностях игры и игроках французской команды с тренерами Динамо. Хотя могу сказать, что февраль месяц для наших команд традиционно непрост. Я ведь не знаю, как Шахтер будет готовиться к еврокубковым поединкам и весенней части чемпионата. В первой встрече "горняки" должны принимать соперника на стадионе, который служит домашним. Я так понимаю, это будет арена в Варшаве", – сказал Сабо в комментарии UA-Football.

Напомним, Шахтер попал в 1/16 Лиги Европы из Лиги чемпионов, заняв в квартете F третью строчку (пропустив вперед Реал и РБ Лейпциг и опередив Селтик). Ренн в группе В Лиги Европы уступил первое место Фенербахче, но стал лучше кипрских АЕКа и Динамо.

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