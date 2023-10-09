Руководство лондонского клуба считало, что украинцу мешали прогрессировать чрезмерные нагрузки в спортивном зале, которые он посещает после тренировок.

"Мудрик полностью восстановился": Почеттино объяснил, почему украинец потерял место в основе Челси на матч с Бернли

Как сообщает Express, Михаил Мудрик пренебрег советами тренерского штаба Почеттино. Вингер продолжает занятия в зале и не снизил нагрузки. Неназванный игрок Челси рассказал: "Он так старается, будто находится в спортзале каждый час дня". Почеттино со своими помощниками советовал Михаилу снизить интенсивность, впрочем, похоже, украинец к этим советам не прислушивается.

Напомним, 2 октября в матче против Фулхэма Мудрик забил первый гол за Челси с момента переезда в Лондон в январе 2023 года. В текущем сезоне украинец сыграл в восьми матчах.

Арсенал сломал катастрофическую серию и дожал инертный Ман Сити – судья пытался спасти Пепа, Зинченко на уровне