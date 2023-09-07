Представители Челси уверены в том, что нападающий "синих" Михаил Мудрик уделяет видеоиграм слишком много времени - больше, чем другие футболисты. Украинец играет по сети в любое время суток, информирует The Athletic.

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Согласно источнику, есть ещё один фактор, который мешает Мудрику раскрыться в Лондоне. Это – слишком большие нагрузки в тренажёрном зале. "Он заходит в тренажерный зал на базе до и после обычных тренировок. Ему это нравится", – отметил один из представителей клуба. Тем не менее, руководство Челси попросило Михаила снизить частоту и нагрузку в зале. В клубе опасаються, что украинец может переусердствовать.

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