Арсенал вырвал победу над Манчестером Сити (1:0) в центральном матче 8 тура АПЛ. Отчет о поединке и игре Александра Зинченко читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сити выиграл у Арсенала 12 предыдущих матчей чемпионата. Микелю Артете не удавалось настолько удивить Гвардиолу, чтобы отобрать очки, но победа по пенальти в Суперкубке Англии уже была. Обе команды подошли к очной встрече с серьезными кадровыми потерями: действующие чемпионы вынуждены обходиться без Родри и де Брюйне, а вице-чемпионы не могли рассчитывать на лидера Саку.

"Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о топ-матче Арсенала и Манчестер Сити, которые в этом сезоне претендуют на победу в АПЛ и Лиге чемпионов.

Арсенал поплыл под прессингом

Старт встречи остался за Манчестером Сити. Гости уверенно комбинировали. Пеп доверил место в центре Льюису, но молодой универсал выдвигался выше, а Силва задавал направление атакам с позиции Родри. Впрочем, позиционные розыгрыши Сити были не столь острыми, как прессинг. "Горожане" получали моменты, высоко встречая соперника.

Артета планировал строить атаки от собственных ворот через короткий пас. Под такой замысел даже Жоржиньо появился в опорной зоне. Но команда оказалась не готова к давлению Ман Сити. Защитники не успевали освобождаться от мяча, а Райя ужасно нервничал. Две ошибки голкипера – дважды мог забивать Альварес.

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Лучшие шансы Манчестер Сити создал после одного углового в исполнении Фодена. Райс на линии остановил мяч, когда пробивал Гвардиол. Через мгновение Аке вывалился на ворота, воспользовавшись скидкой Холанда, однако не попал в цель.

Судья сыграл за Манчестер Сити

Со временем Арсенал изменил подход и начал играть дальними передачами. Это помогло перекидывать прессинг Сити и не подставляться. С выноса Зинченко возник первый момент у ворот Эдерсона – Нкетиа пробил неточно. Игрового преимущества у "канониров" не было, но игра выровнялась.

Все могло измениться, если бы судья не сыграл за Манчестер Сити. В середине первого тайма Ковачич очень грубо заехал прямой ногой в Эдегора. Майкл Оливер показал только желтую карточку, а VAR не вмешался. Это еще пол беды. Через несколько минут Матео схожим подкатом сзади врезал по Райсу. Этот фол тоже мог претендовать на прямую красную, но арбитр не выписал даже вторую желтую!

Артета заменами выиграл матч

Артета сразу после перерыва выпустил Мартинелли. Бразилец дал импульс команде. Хозяева подняли темп, жестче встречали соперников и заходили в штрафную. Хотя инициатива оказалась в руках Арсенала, явных моментов не было.

Футболисты часто ошибались. Много брака, много хаоса. Манчестер Сити нанес 4 удара за весь матч. Статистика xG красноречива: 0,55 – 0,56. И все же Арсенал достиг своего!

На последних минутах энтузиазм "канониров" был вознагражден. Если Сити инертно ждал финального свистка, то Арсенал рвался вперед. Сыграли все замены Артеты. Партей забросил из глубины, Томиясу сбросил на Хаверца, тот отдал на Мартинелли, а бразилец с помощью рикошета забил победный гол.

Зинченко хорошо отработал

Зинченко вышел в стартовом составе Арсенала слева в обороне и эпизодами смещался в центр во время позиционных атак. Манчестер Сити, конечно, не позволял спокойно контролировать мяч, поэтому много передач украинец не настучал.

С его вертикального паса началась первая опасная атака "канониров" с ударом Нкетиа. Александр трижды пробил по чужим воротам (0,08 xG), оказавшись на подборах перед штрафной. Первые два выстрела заблокировали, а последний был очень неточным.

В обороне Зинченко не имел много работы. На его фланге вышел Альварес, бродивший по всему фронту атаки. Подключался остро Уокер, однако Саше помогал с подстраховками Райс. Тревожно стало только с появлением Доку. Украинец сыграл против дриблера 7 минут и успел дважды отобрать мяч, выиграв обе дуэли. А на 75 минуте Артета подстраховался и снял Зинченко в пользу Томиясу.

Арсенал победил, прервал 12-матчевую серию поражений против Сити, набрал 20 очков и поднялся на второе место АПЛ. Манчестер Сити во второй раз подряд проиграл и с 18 баллами опустился на третье место.