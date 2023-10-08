"Что касается ситуации с Михаилом, то в понедельник в матче с Фулхэмом он отыграл 45 минут и что-то почувствовал в своей четырехглавой мышце бедра.

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Впрочем, Мудрик уже полностью восстановился, но мы подумали, что не стоит им рисковать, поэтому он начал матч с Бернли (4:1) на скамейке запасных с возможностью выйти на замену и изменить игру", – цитирует Почеттино Football London.

Напомним, Мудрик в матче с Фулхэмом забил свой дебютный гол в составе Челси, но в том же матче получил повреждение. Против Бернли украинец появился на поле в конце встречи. Также Михаил получил вызов в сборную Украины, которая 14 и 17 октября проведет матчи отбора на Евро-2024.

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