Керівництво лондонського клубу вважало, що українцю заважили прогресувати надмірні навантаження в спортивному залі, які він відвідує після тренувань.

"Мудрик повністю відновився": Почеттіно пояснив, чому українець втратив місце в основі Челсі на матч з Бернлі

Як повідомляє Express, Михайло Мудрик знехтував порадами тренерського штабу Почеттіно. Вінгер продовжує заняття в залі та не знизив навантаження. Неназваний гравець Челсі розповів: "Він так старається, ніби перебуває у спортзалі кожну годину дня". Почеттіно зі своїми помічниками радив Михайлу знизити інтенсивність, втім, схоже, українець до цих порад не прислуховується.

Нагадаємо, 2 жовтня в матчі проти Фулхема Мудрик забив перший гол за Челсі з моменту переїзду до Лондона в січні 2023 року. В поточному сезоні українець зіграв у восьми матчах.

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