Назарий Русин пока не планирует покидать Туманный Альбион и попытается закрепиться в команде после прохождения летних сборов с англичанами.

Украинский форвард Назарий Русин останется в Сандерленде на следующий сезон, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, слухи об интересе Карпат к 25-летнему экс-динамовцу не соответствуют действительности – между игроком и львовским клубом пока не было никаких контактов.

Отмечается, что на сегодня Сандерленд не готов рассматривать никаких вариантов с арендой и полностью рассчитывает на игрока. Сам украинец тоже хочет остаться в Англии, где уже прошел процесс адаптации и к нему приехала жена с ребенком. Игрок планирует провести предсезонные сборы с командой и завоевать место в основном составе команды.

Напомним, Русин перешел в Сандерленд из Зари за 2,5 млн евро. В текущем первенстве украинец отыграл за "черных котов" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Ныне экс-форвард Динамо травмирован – в последний раз он выходил на поле 9 марта. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

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