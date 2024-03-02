Суббота в рамках 27-го тура АПЛ подарила 2 матча с участием украинских легионеров. Отчет о них читайте на Футбол 24.

АПЛ, 27-й тур

Брентфорд – Челси – 2:2

Голы: Расмуссен, 50, Висса, 69 – Джексон, 35, Дисаси, 83

Эвертон – Вест Хэм – 1:3

Голы: Бету, 56 – Зума, 62, Соучек, 90+1, Альварес, 90+6

Нереализованный пенальти: Бету, 45 (Э)

Украинское дерби в матче Брентфорда и Челси стартовало заочно на скамейке запасных. Егор Ярмолюк в последнее время совсем растерял доверие Томаса Франка, а Михаил Мудрик не вернулся в основу даже после кубкового гола.

Первый тайм стал путем Николя Джексона от посмешища до героя. Форвард Челси позорно запнулся при попытке финтить, а затем не реализовал момент на 0,81 xG. Сенегалец уже убрал кипера и оставался перед пустыми воротами – слабый удар перехватил защитник. На 35-й минуте Джексон реабилитировался, замкнув великолепный навес Гюсто.

Брентфорд вышел на второй тайм с жаждой камбэка. "Пчелы" дважды воспользовались хаосом в штрафной площадке Челси. Особенно эффектным был гол Висса, который бисиклетой расстрелял Петровича.

Мудрика немедленно выпустили на поле, и Михаил имел свою роль в спасительном голе. Флеккен привез ненужный угловой, который Палмер быстренько разыграл с украинцем. Коул подал на голову Дисаси – 2:2. На последние минуты вышел и Ярмолюк, однако счет больше не менялся. Брентфорд еще чуточку оторвался от зоны вылета, Челси остается на 11-й строчке.

Виталий Миколенко был единственным украинцем, который сегодня вышел в основе. Здесь был свой персонаж, который из антигероя превратился в героя. Бету в конце первой половины не реализовал пенальти, но в дебюте второй открыл счет.

Вест Хэм отыгрался довольно быстро – Зума огорчил свою бывшую команду. "Молоты" вырвали победу в компенсированное время. Соучек роскошно пробил из-под Миколенко, а Эдсон Альварес поставил точку.

1:3 – Эвертон не может выиграть уже 10 туров АПЛ подряд, но имеет безопасное место благодаря возвращению 4 очков. Вест Хэм седьмой, приблизившись к МЮ на расстояние всего 2 пунктов.