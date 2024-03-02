Субота в рамках 27-го туру АПЛ подарувала 2 матчі за участю українських легіонерів. Звіт про них читайте на Футбол 24.

АПЛ, 27-й тур

Брентфорд – Челсі – 2:2

Голи: Расмуссен, 50, Вісса, 69 – Джексон, 35, Дісасі, 83

Евертон – Вест Хем – 1:3

Голи: Бету, 56 – Зума, 62, Соучек, 90+1, Альварес, 90+6

Нереалізований пенальті: Бету, 45 (Е)

Українське дербі у матчі Брентфорда і Челсі стартувало заочно на лаві запасних. Єгор Ярмолюк останнім часом геть розгубив довіру Томаса Франка, а Михайло Мудрик не повернувся до основи навіть після кубкового гола.

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Перший тайм став шляхом Ніколя Джексона від посміховиська до героя. Форвард Челсі ганебно зашпортався під час спроби фінтити, а потім не реалізував момент на 0,81 xG. Сенегалець вже прибрав кіпера і залишався перед порожніми воротами – кволий удар перехопив захисник. На 35-й хвилині Джексон реабілітувався, замкнувши чудовий навіс Гюсто.

Брентфорд вийшов на другий тайм з жадобою камбеку. "Бджоли" двічі скористалися хаосом у карному майданчику Челсі. Особливо ефектним був гол Вісса, який бісіклетою розстріляв Петровіча.

Мудрика негайно випустили на поле, і Михайло мав свою роль у рятівному голі. Флеккен привіз непотрібний кутовий, який Палмер швиденько розіграв з українцем. Коул подав на голову Дісасі – 2:2. На останні хвилини вийшов і Ярмолюк, однак рахунок більше не змінювався. Брентфорд ще трішки відірвався від зони вильоту, Челсі залишається на 11-й сходинці.

Віталій Миколенко був єдиним українцем, який сьогодні вийшов у основі. Тут був свій персонаж, який з антигероя перетворився на героя. Бету наприкінці першої половини не реалізував пенальті, але в дебюті другої відкрив рахунок.

Вест Хем відігрався доволі швидко – Зума засмутив свою колишню команду. "Молоти" вирвали перемогу у компенсований час. Соучек розкішно пробив з-під Миколенка, а Едсон Альварес постави крапку.

1:3 – Евертон не може виграти вже 10 турів АПЛ поспіль, але радіє безпечному місцю завдяки поверненню 4 очок. Вест Хем сьомий, наблизившись до МЮ на відстань всього 2 пунктів.

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