В рамках субботней программы 27-го тура АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 27-й тур

Ноттингем – Ливерпуль – 0:1

Гол: Нуньес, 90+9

Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 3:1

Гол: Вернер, 78, Ромеро, 80, Сон, 88 – Езе, 59

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 3:0

Голы: Исак, 14, Гордон, 33, Ливраменто, 90+2

Фулхэм – Брайтон – 3:0

Голы: Уилсон, 21, Мунис, 32, Траоре, 90+1

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Ливерпуль провел очень тяжелую встречу в Ноттингеме. Мерсисайдцы доминировали – они нанесли 20 ударов, наиграв на два ожидаемых гола, причем лишь два выстрела прошли из-за пределов штрафной. Тем не менее, стоит отметить, что приличные xG набежали скорее по совокупности ударов, чем по количеству явных голевых возможностей. 3-4 явных шанса гости создали (в частности, Омадибеле накрыл удары с линии вратарской в исполнении Робертсона и Диаса), однако в целом "лесники" держались уверенно.

Более того – подопечные Нуну Эшпириту Санту не уступали по количеству явных моментов. Так, Эланга выходил один на один с Келлехером и пробивал метров с восьми (немного неточно), а Ориджи стрелял с дуги – рядом с дальней стойкой. На коротких отрезках Ноттингем даже выглядел мощнее, прижимая соперника, однако довести дело до гола не удалось.

Ливерпуль же таки смог прошить Селса. Это произошло аж на 9-й компенсированной минуте – Цимикас пробил с подбора после углового, удар накрыли, а Маккалистер подхватил отскок и набросил Нуньесу. Тот с близкого расстояния переиграл голкипера, спасая чемпионские амбиции мерсисайдцев. 1:0 – Ливерпуль сохраняет первую позицию.

В параллельном матче Тоттенхэм реабилитировался за поражение от Вулверхэмптона, одолев Кристал Пэлас в родных стенах. Первый тайм завершился без голов, а в начале второго "орлы" еще и вышли вперед усилиями Эзе – впрочем, даже ничья была бы несправедливой для "шпор". Хозяева еще до пропущенного гола должны были заработать пенальти, а Сон метров с 10-ти целил в стойку.

Подопечные Энджи Постекоглу вели по ударам со счетом 14:4. В конце концов, они дожали Кристал Пэлас в концовке встречи. За 10 минут северные лондонцы отгрузили в ворота гостей аж три гола. На 78-й забил Вернер, на 81-й отличился Ромеро, а Сон на 88-й добил команду Оливера Гласнера. 3:1. Благодаря этому успеху Тоттенхэм не отстал от зоны ЛЧ, держась в двух очках от топ-4.

Другие две встречи завершились разгромными победами хозяев. Ньюкасл дома переехал Вулверхэмптон (3:0), а Фулхэм с идентичным счетом разобрался с Брайтоном. Интересно, что перевес в два гола оба коллектива оформили к 35-й минуте.

Особо важно отметить достижение Харри Уилсона – лидер "коттеджеров" забил свой 12-й гол, и все они проведены исключительно левой ногой. Больше него исключительно левой забивали только Стюарт Пирс (20), Брайан Мбемо (20) и Двайт Макнил (16).

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